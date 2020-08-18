غدا .. مصر للطيران تسير 24 رحلة دولية تقل 2250 راكبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 24 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2250 راكبا، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من ( أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك) ورحلتين جويتين إلى (دبي) بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من (الغردقة والأقصر وأسوان) ورحلة خاصة الي (طابا)، ورحلات استثنائية الي كل من (أبها، الرياض، جدة، القصيم) ، بخلاف ٤ رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٢٥٠ راكبا .
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