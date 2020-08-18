نجا من انفجار وقتله لص.. ذبيح لقمة العيش بالمنوفية "لم ير يومًا مفرحًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

شهدت محافظة المنوفية قبل أسبوع حكاية دموية، كان السطر الأخير في ذروتها عنوانًا لمأساة شاب "لم ير يومًا مفرحًا في حياته قط"؛ ودّع الدنيًا ذبيحًا، في أول أسبوع عمل له، بعد محاولته تجاوز آثار حادثة تسببت في تشوه مظهره.

قبل 3 سنوات، تعرض "رمضان سعيد سريح - 17 عامًا" لانفجار أسطوانة غاز، داخل ورشة نجارة كان يعمل بها، أصابت آثارها جسده، محدثة تشوهه، كما أفاد "الخليج 365" والدهُ، الذي روى تفاصيل حياة ابنه، واصفًا إياها بـ"المأساوية".

قال والد المجني عليه إن نجله طلب المساعدة من أهالي قريته، للبدء في رحلة علاج تشوهه، والتي تكلفت أكثر من 150 ألف جنيه، في محاولة لاستعادة شكله الطبيعي، وفي تلك الأثناء كان حرجًا في الظهور أمام الناس بإصابته، فظل مختبئًا بالبيت لحين الانتهاء من العلاج.

قبل شهر واحد فقط، قرر المجني عليه رمضان أو "طارق" -كما يلقبه أهالي قريته- بالخروج من المنزل، لغرض العمل والمساعدة في مصروفات المنزل، وفق ما أوضح والده لـ"الخليج 365"، مضيفًا: "كان لدي توكتوك استعين به على جلب قوت يومي إلى جانب عملي في مزرعة قريبة من المنزل، طلبه مني رمضان ابنه للعمل عليه خلال فترة تواجدي بالمزرعة، وهو ما وافقت عليه وياليتني ما وافقت".

"لسه راكب التوكتوك من حوالي أسبوع، ومع أول أسبوع اتقتل على ايد محمد رضا البهتيمي... ذبحه وسرق التوكتوك، قال والد المجني عليه، الذي كشفت كاميرات المراقبة تفاصيل مقتله.

بدأت الجريمة وفقا لما كشفت عنه كاميرات المراقبة وما توصل إليه المقدم أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، والرائد أحمد كشك رئيس مباحث الشهداء، بخروج المجني عليه بالتوكتوك، واستيقافه من قبل القاتل في قرية عمروس، بغرض توصيله إلى قرية طنوب التابعة لمركز تلا.

في منتصف الطريق أقدم القاتل على ذبح ضحيته وألقاه على الطريق قبل أن يستولى على التوكتوك، ومن ثم فر هاربًا.

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في تلك الأثناء تصادف مرور شهود عيان رأوا القتيل غارقًا في دمائه على جانب الطريق، وتمكنوا بالفعل من إيقاف القاتل الذي خدعهم برواية مخالفة لحقيقة الواقعة وتمكن من مغادرة مسرح جريمته، بعد أن ادعى أن دراجة بخارية صدمت المجني عليه.

وبالعودة إلى كاميرات المراقبة ومعاينة الجثمان وسؤال الشهود، وزعت مباحث تلا أوصاف الشاب القاتل على المديريات المختلفة، وبدورها توصلت مباحث كفرالزيات إلى مكان مرتكب الجريمة في إحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وألقي القبض عليه. كما عُثر على التوكتوك المسروق أمام منزل المتهم.

وبمواجهة الجاني "محمد. ر. ا"، اعترف بارتكابه الجريمة، واعترف بتفاصيل ذبحه المجني عليه، مستخدمًا مطواة كان يحملها، قبل أن يلقي ضحيته على الطريق، ويفر هاربًا.

وقررت نيابة مركز تلا، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيري رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم - طالب بالثانوي الصناعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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