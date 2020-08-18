كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه سيرسل تعليمة لمصالح الأمن والقضاء، لتوقيف الرسائل المجهولة.
وأورد رئيس الجمهورية، في الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي: “إن عهد الضرب تحت الحزام قد إنتهى”.
وأضاف الرئيس تبون: “يجب وقف الرسائل المجهولة ومن اراد التبليغ عن الفساد فليذهب لوسائل الاعلام”.
المصدر /النهار
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: من اراد التبليغ عن الفساد فليذهب لوسائل الاعلام ويجب وقف الرسائل المجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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