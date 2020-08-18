الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: من اراد التبليغ عن الفساد فليذهب لوسائل الاعلام ويجب وقف الرسائل المجهولة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه سيرسل تعليمة لمصالح الأمن والقضاء، لتوقيف الرسائل المجهولة.

وأورد رئيس الجمهورية، في الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي: “إن عهد الضرب تحت الحزام قد إنتهى”.

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وأضاف الرئيس تبون: “يجب وقف الرسائل المجهولة ومن اراد التبليغ عن الفساد فليذهب لوسائل الاعلام”.

المصدر /النهار