استئناف مفاوضات سد النهضة.. واختيار خبراء لتبديد الخلافات

استؤنفت، الثلاثاء، مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، الذين اتفقوا على اختيار خبراء في محاولة لتبديد الخلافات حول هذا المشروع.

وقرر الوزراء الثلاثة أيضا مواصلة المفاوضات الأربعاء رغم الهوة التي لا تزال قائمة بين مشاريعهم.

وأعلن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني في بيان نشر في

ختام محادثات عبر الفيديو أن المفاوضات ستتواصل الأربعاء.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة "برزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات".

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وأشار البيان إلى "تبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين،

قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث".

وأضاف أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية "على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي" في 28 أغسطس.

وفي بيان منفصل، أفادت الحكومة المصرية أن الوزراء ناقشوا جوانب إجرائية للمفاوضات الجارية حتى 28 أغسطس، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تبادلت مقترحات حول اتفاقية ملء السد وعمله.