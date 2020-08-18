سقوط صاروخ فى محيط مطار بغداد الدولى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ فى محيط مطاربغداد الدولى.
وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخاً نوعكاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".
وأضافت "تبين أن انطلاقه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار".
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