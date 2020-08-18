المغرب: 1245 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربيه، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 44830 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1061 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى

الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 31002.

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وأضاف المتحدث تم تسجيل 33 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 714 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.