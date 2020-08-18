دراسة بريطانية: الدول التي تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع فيروس كورونا

ذكرت دراسة بريطانية أن الدول التي تقودها نساء استطاعت أن تتجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد بـ"شكل منهجي وأفضل بكثير" اعتماداً على نتائج الجائحة في تلك الدول.



وأضافت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدول أغلقت حدودها قبل ظهور المرض على نطاق واسع فيها، ويقدر عدد ضحايا "كوفيد-19" فيها بنصف عدد الضحايا في الدول التي يتولى زمام الأمور فيها رجال.



وكان النجاح المبكر النسبي للزعماء أمثال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ورئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أردين ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسين ورئيسة وزراء تايوان تساي إنج-وين ورئيسة وزراء فنلندا سانا مارين قد تصدر العناوين لكنه لم يُثِر أي اهتمام يذكر من جانب الأكاديميين بعد.ونقلت الصحيفة أن دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والمنتدى الاقتصادي العالمي أفادت بأن الفارق حقيقي و"يعزى إلى السياسات الاستباقية" التي اتخذتها الحكومات التي ترأسها نساء.



وقال الاقتصادي بجامعة ليفربول سوبريا جاريكيباتي ومؤلف الدراسة مع أوما كامبهامبتي من جامعة "ريدنج": "النتائج التي توصلنا إليها توضح أن الزعماء النساء تصرفن بطريقة أسرع وأكثر حسماً في وجه الوفيات المحتملة".

وأضاف: "في كل الحالات، قامت الزعيمات بالغلق الكامل في وقت سابق مقارنة بالزعماء الرجال في نفس الظروف. وعلى الرغم من أن هذا يؤدي إلى صعوبات اقتصادية فإنه ساعد هذه الدول في إنقاذ الأرواح كما إتضح من خلال الأعداد الأقل في الوفيات في هذه البلاد".

وقام الباحثان بدراسة رد الفعل السياسي على هذه المشكلة وما تلاه من حالات ووفيات نتجت عن هذا الفيروس حتى 19 مايو الماضي.