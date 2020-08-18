اتحاد السفر الكويتى يطالب بفتح الطيران مع 31 دولة

طالب اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي، بفتح الطيران المباشر مع الدول الـ31 التي سبق وأن صدر قرارًا بحظر الطيران معها، مع إخضاع القادمين منها لحجر مؤسسي لمدة 14 يومًا في الفنادق الكويتية.

وذكر الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، "أن أكثر من 430 مكتب سياحة وسفر على شفير الإفلاس بسبب بعض القرارات التي أضرت بقطاع السياحة والسفر الكويتية، والتي نستغرب حتى الآن من الإصرار على غلق وقتل الاقتصاد بهذه الطريقة التي لم نشهدها في أشد الدول انتشاراً للوباء".

وطالب بحماية وإنقاذ هذا القطاع من الانهيار الكامل، من خلال تنفيذ وتطبيق الدراسة الحكومية بخصوص السماح

بقدوم المقيمين من الدول الـ31 الموقوفة، على أن يتم عمل حجر مؤسسي لهم لمدة 14 يومًا في فنادق الكويت، بدلًا من استفادة فنادق الدول الأخرى من هذا القرار، لافتًا إلى أن معظم المقيمين يقضون الآن فترة الحجر في فنادق دبي وإسطنبول؛ ومن ثم يأتون إلى الكويت ويحجرون مرة أخرى منزليًا لمدة 14 يومًا.وأكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة، أن من شأن هذا الإجراء تنشيط قطاع شركات الطيران الكويتية، وإنقاذ أكثر من 430 مكتب سفر كويتي من ملاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تنشيط قطاع الفنادق الكويتية الذي يعاني، وتحريك قطاعات كثيرة مرتبطة بقدوم المسافرين، كالأغذية والنقل وغيرها.كما طالب اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي، بالعمل على إلغاء مدة الحجر المنزلي على القادمين إلى الكويت من المسافرين الكويتيين لمدة 14 يومًا، والاكتفاء بشهادات فحص "بى سى أر" التي لا تتعدى 72 ساعة من عملها وحتى تاريخ الوصول إلى مطار الكويت، أو الاكتفاء بتقليص مدة الحجر المنزلي إلى أسبوع فقط، عوضاً عن الحجر المنزلي الحالي مع فحص "بى سى أر" أسوة بعدد من الدول الخليجية.وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد لافي المطيري، أكد - في 6 أغسطس الجاري - ضرورة معالجة ما وصفها بحالة الارتباك والفوضى التي أحدثها قرار الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بحظر دخول جميع الركاب الأجانب من 31 دولة، مشددًا على أن القرار سيدمر سوق النقل الجوي بالبلاد.