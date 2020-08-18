رئيس الوزراء الإثيوبي يقيل وزير الدفاع وتسعة مسؤولين كبار

استبدل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، وزير الدفاع ليما ميجيرسا، حليفه السابق، في إطار تغيير يسبق الانتخابات المقررة العام المقبل.
وقال مكتب آبي على تويتر إن كنيا ياديتا رئيس الأمن السابق في منطقة أوروميا عين بدلا من ليما. كما تم استبدال تسعةمسؤولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن الفرع الإقليمي لحزب الازدهار في أوروميا أنه تم تعليق عضوية ليما في لجنتيها
وسيحل كينيا ياديتا، المسؤول الأمني السابق في أوروميا، محل ليما.
وشهد التعديل الوزاري الذي أجري يوم الثلاثاء أيضًا استبدال آبي لنائبه العام ونقل عمدة العاصمة أديس أبابا، تاكيلي أوما ، إلى وزارة المناجم والطاقة.
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