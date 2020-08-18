كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موسكو: نتابع عن كثب تطورات الوضع في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى مساء اليوم الثلاثاء، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مالي، على خلفية التقارير عن محاولة انقلاب عسكري في هذا البلد.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، في تعليقه على تقارير تناقلتها وسائل إعلام غربية عن اعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائها من قبل متمردين: "نحقق في هذه التقارير ونتابع عن كثب تطور الأحداث، وتراقب سفارتنا كل مستجدات الوضع باستمرار".