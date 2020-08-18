كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدان بن زايد: الإمارات محطة مهمة لدعم مسيرة العمل الإنساني الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تساهم بقوة في تحسين مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم، عبر مبادراتها النوعية التي توفر الحلول الملائمة للحد من تداعيات الكوارث على البشر، مشددا على قيام الدولة بمسؤولياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية ، والمضي قدما في النهج الذي اختطته لتعزيز المبادئ الإنسانية العالمية، ومساندتها المستمرة للمنكوبين و المتضررين ضحايا النزاعات و الكوارث.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام - إن الإمارات أصبحت محطة مهمة لدعم مسيرة العمل الإنساني الدولي، والانتقال به إلى برامج ومشاريع مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار للشرائح الضعيفة، والأقل حظا من عمليات التنمية المنشودة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

وأشار إلى الدور الإنساني الكبير الذي اضطلعت به الدولة للحد من تداعيات جائحة " كوفيد - 19" عالميا، ومبادراتها التي استفادت منها عشرات الدول حول العالم، من خلال إرسال المعونات الطبية لها لمساعدتها على التصدي للجائحة، والحد من تفشيها على أراضيها، وجسدت تلك المبادرات رؤية الإمارات في نشر قيم الخير والبذل والعطاء، وأكدت عالمية الرسالة الإنسانية التي تضطلع بها الدولة وقيادتها الرشيدة.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان : " في اليوم العالمي للعمل الإنساني لا بد أن نستصحب ذكر الإرث الغني الذي تركه لنا نصير الإنسانية، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الذي وضع نموذجا فريدا في العمل الإنساني، وقدم للعالم تجربة قل نظيرها في صون الكرامة الإنسانية، والتكافل والتراحم بين بني البشر، حتى ارتبط اسم دولتنا الحبيبة بعمل الخير ومجالاته المختلفة ".

وجدد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، التزام الإمارات بتعزيز جهودها الإنسانية حول العالم، وتبني المبادرات التي تصنع الفرق المطلوب في توفير خدمات الرعاية الإنسانية الشاملة لمستحقيها أينما كانوا ومتى أرادوا، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى وجود أبناء الإمارات حاليا في عدد من الساحات التي تشهد أزمات إنسانية وكوارث طبيعية، خاصة لبنان واليمن وغيرها من الدول، رغم ظروفها المعقدة يقدمون الدعم والمساندة للضحايا والمنكوبين، ويعملون على توفير ظروف حياة أفضل للسكان هناك.

Advertisements

وقال إن الإرث الذي حققته الإمارات في هذا المجال، والمكانة التي وصلت إليها تفرض عليها التزاما أكبر تجاه الإنسانية، وتضع على عاتقها دورا مهما في تحسين الحياة، ودرء المخاطر عن كاهل الضعفاء على مستوى العالم، وأشار سموه في هذا الصدد إلى التقارير الدولية الأخيرة، التي وضعت الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية و التنموية مقارنة بدخلها القومي على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وأضاف سموه : " هذا الإنجاز يعزز المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الدولة، ويزيد من رصيدها في ساحات البذل و العطاء و يدفعها لتقديم المزيد من أجل تحسين الحياة ونصرة الضعفاء".

ونوه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى جهود الدولة الدائمة لتقليل حدة الفقر والجوع وسوء التغذية، وتخفيف وطأة المعاناة في الدول الأقل نموا، من خلال توفير متطلبات الحياة الأساسية لمستحقيها خاصة الغذاء الذي يعتبر الحصن الواقي من الأمراض والأوبئة والتشرد والحرمان.

وناشد المجتمع الدولي ومنظماته الأممية ببذل المزيد من الجهود، وتفعيل الشراكات وتعزيز عمليات التنسيق حول البرامج والمبادرات لتخفيف المعاناة الناجمة عن فداحة الكوارث والأزمات، وتجفيف منابع اللجوء والنزوح في الأقاليم والساحات الملتهبة، ووضع الحلول وابتكار المعالجات لقضية التغير المناخي، وارتفاع درجة حرارة الأرض، ودرء تداعياتها المتمثلة في السيول والفيضانات والكوارث الطبيعية الناجمة عن ذلك، ودعا سموه المانحين إلى تعزيز دعمهم للمنظمات العالمية المختصة للقيام بدروها على الوجه الأفضل، وتلبية الاحتياجات الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعت أنشطتها وعملياتها الإغاثية مؤخرا، وعززت استجابتها للأوضاع الإنسانية الحرجة التي تواجهها بعض شعوب المنطقة، وكانت تحركاتها على قدر العزم والتحدي انطلاقا من أهدافها النبيلة، والتزاما بمبادئها التي تضع الإنساني واحتياجاته في مقدمة الأولويات.

وشدد رئيس الهلال الأحمر الإماراتي على أن الأوضاع الإنسانية عالميا أحوج ما تكون من ذي قبل لتضافر الجهود، وتبني المبادرات التي تحدث فرقا واختراقا لتحسين مستوى انسياب المساعدات للمناطق الأكثر سخونة، وضمان وصولها للمتأثرين بالسرعة التي تتطلبها أوضاعهم الحرجة، وأضاف سموه : " يجب على القوى الخيرة في العالم أن تجعل من اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة وفرصة طيبة لحشد الطاقات والإمكانات وتبادل الآراء والأفكار وتنسيق البرامج والعمليات لإنقاذ حياة ملايين البشر الذين تتهددهم المخاطر".

وأعرب الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عن تقديره لمجالات الشراكة القائمة بين الهلال الأحمر الإماراتي، والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني وحياة كريمة للضعفاء والمهمشين في كل مكان، وحيا سموه تضحيات شهداء الواجب الإنساني من العاملين في المنظمات الإنسانية والمتطوعين وعمال الإغاثة والفرق الطبية الذين فقدوا أرواحهم في ساحات العمل الإنساني والإغاثي وهم يؤدون واجبهم لإنقاذ حياة الآخرين.