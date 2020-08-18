كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محلل سياسي لبناني يكشف تورط قتل في اغتيال "الحريري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمين بشير المحامي والمحلل السياسي اللبناني، إن المحكمة الخاصة في لبنان أكدت أن قناة الجزيرة قامت بعرض فيديو مفبرك حول منفذ اغتيال رفيق الحريري، مشيرا إلى أنه تمت فبركة مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة بعد اغتيال الحريري مباشرة للتغطية على المتهمين الحقيقيين.

وأضاف "بشير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن قناة الجزيرة قبلت عرض فيديو مفبرك على شاشتها عقب اغتيال الحريري، وتم التواصل مع وكالة الصحافة الفرنسية قبل الجزيرة لعرض الفيديو لكنها رفضت".

وتابع المحلل السياسي: "سليم عياش أحد أفراد حزب الله ولا يمكن ان نختصر الجريمة اغتيال الحريري في شخص واحد فقط".

كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

Advertisements

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.