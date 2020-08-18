كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر معارضو لوكاشينكو يتظاهرون أمام مقر الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع مساء اليوم الثلاثاء، الآلاف من معارضي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في ساحة الاستقلال أمام مقر الحكومة وسط العاصمة مينسك.

وذكرت مواقع إخبارية بيلاروسية أن قرابة 10 آلاف شخص يشاركون في المظاهرة، فيما دفعت السلطات بتعزيزات إلى المنطقة استعدادا لتفريق المحتجين.

وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع العاملين المحتجين ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في مؤسسات صناعية كبيرة في البلاد.

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وتتواصل الاحتجاجات في مينسك ومدن كبرى أخرى في بيلاروس منذ الـ9 من أغسطس الجاري، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو على حساب منافسته المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا.

واحتجز على خلفية المظاهرات أكثر من 6 آلاف شخص، فيما دخل المستشفيات أكثر من 250 شخصا، ومنذ 12 أغسطس تستمر الاحتجاجات دون تدخل قوات الأمن.

وأعلن لوكاشينكو أمس الاثنين، أنه لن تكون هناك إعادة لانتخابات رئاسية في البلاد.