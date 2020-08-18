كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موريشيوس تعتقل قائد سفينة يابانية تسببت في تسرب نفطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة في موريشيوس الثلاثاء، إنها ألقت القبض على قائد سفينة بضائع يابانية جنحت قبالة سواحل البلاد مما تسبب في تسرب نفطي مدمر في واحدة من أكثر البيئات البحرية نقاء بالعالم.

وقال مفتش الشرطة سيفا كوثين لـ"رويترز": "ألقينا القبض على ربان السفينة وأحد أفراد طاقمها".

وأضاف أنه بعد أن استمعت المحكمة إليهما رفضت الإفراج عنهما بكفالة وما زالا قيد الاحتجاز.

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وكانت السفينة قد ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في 25 يوليو، مما أدى إلى تسرب حوالي 1000 طن من زيت الوقود وتسبب في حالة "طوارئ بيئية".

وانتشر التسرب النفطي على مساحة شاسعة من الشعاب المرجانية والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض فيما وصفه بعض العلماء بأسوأ كارثة بيئية في البلاد.

وتمكنت أطقم الطوارئ من إزالة معظم النفط المتبقي قبل أن تنشطر السفينة يوم السبت.

ويقول العلماء إنه لم يتضح بعد التأثير الكامل للتسرب، لكن الضرر قد يؤثر على موريشيوس واقتصادها المعتمد على السياحة لعقود. ومن المحتمل أن يستغرق رفع السفينة شهورا.