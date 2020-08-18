كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتب سعودي عن محاكمة قتلة الحريري: المحكمة لا تتهم رؤساء فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي السعودي أحمد عدنان إن المحكمة لا تتهم رؤساء دول أو كيانات اعتبارية فيما يخص محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وتابع "عدنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة تتعامل مع أشخاص فيما يخص الاتهامات.

وأضاف أن الحكم اتهم قياديا بحزب الله اتهاما صريحا بقتل الحريري وحتى تتضح الصورة المتهمون 5 وليس واحد فقط، مضيفا: " الاعتقاد السائد كان ينتظر إدانة لحزب الله أو الرئيس السوري بشار الأسد صراحة ولا توجد ردود أفعال واضحة حتى الآن في الشارع اللبناني على منطوق المحكمة".

كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

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وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.