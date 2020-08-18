المدير العام لسريع وادي زم لـ”اليوم 24″: يستحيل إجراء مباراتنا ضد تطوان والفريق لم يتدرب حتى الآن

بلال نوالي- صحافي متدرب

أكد نورالدين الهاشمي، المدير العام لفريق سريع وادي زم في، تصريح لموقع اليوم 24، أنه يستحيل إجراء مباراة المغرب التطواني، وأن فريقه لم يتدرب حتى الآن، مشيرا إلى أن المجموعة دخلت في فترة حجر صحي منذ يوم الخميس، ولم يتوصل الفريق بنتائج تحاليل الكشف عن وباء كورونا التي خضع لها الفريق حتى يوم الاثنين الماضي والتي جاءت سلبية.

ويتشبت فريق سريع وادي زم بتأجيل مباراته أمام المغرب التطواني في مراسلته للجامعة والعصبة الإحترافية، وفق ماصرح به نورالدين الهشامي.

وطالب فريق سريع وادي زم تأجيل مباراته أمام المغرب التطواني وطالب فريق سريع وادي زم تأجيل مباراته أمام المغرب التطواني، التي من المنتظر إجراءها يوم غد الأربعاء، مبررا ذالك بدخول الفريق في فترة حجر صحي بعد إصابة عنصرين داخل المجموعة بعدما تم الكشف عنهما الخميس المنصرم.