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أمن طنجة يوقف مبحوثا عنه ويحجز كميات من السيليسيون وقنينات خمر مهربة

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أيوب الخياطي 0 تبليغ
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تمكنت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، صباح اليوم، من توقيف شخص مبحوث عنه، من ذوي السوابق القضائية، ويبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لتورطه في بيع المشروبات الكحولية المهربة، ومادة السيليسيون اللاصق في إحدى الشقق، الموجودة على مستوى المجمع السكني طريق تطوان.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المداهمة الأمنية لشقة الموقوف، مكنت من حجز 16 علبة من مادة السيليسيون، وداخل كل علبة يوجد 40 أنبوبا، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 41 قنينة خمر مهرب، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، وهاتف محمول.

وتم وضع المعني بالأمر، رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد البحث معه حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة.

 

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