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عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألمانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 أغسطس 2020

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والأمن الغذائي.

 

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا ولبنان.

 

واستعرض الجانبان جهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعيات "كوفيد - 19".

 

وفي هذا الصدد .. أكد سموه ووزير الخارجية الألماني على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

 

كما أكدا على أهمية التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي هايكو ماس مؤكدا على العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والحرص المستمر على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك بينهما على مختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

 

من جانبه أشاد هايكو ماس بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين مؤكدا تطلع بلاده لتعزيزها في المجالات كافة.

 

كما جدد ترحيبه بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل مؤكدا أن دولة الإمارات أظهرت بهذه الخطوة التاريخية بأنها يمكن أن تقدم إسهاما مهما للسلام في المنطقة.

 

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى هايكو ماس مؤكدا على الدور الهام والبارز الذي تقوم به جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

 

وأقام  مأدبة غذاء تكريما للوزير الألماني والوفد المرافق.

 

حضر اللقاءالدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي و إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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