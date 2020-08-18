شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم مركزي الأطراف الصناعية في تعز ومأرب بمعدات ومستلزمات طبية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، شاحنتين وعلى متنهما معدات ومستلزمات طبية لمركزي الأطراف الصناعية بمحافظتي تعز ومأرب بهدف رفع الجاهزية وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.

وأوضح مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة عبدالرقيب محرز، بأن المرحلة الأولى من مشروع الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي استهدفت أكثر من 2862 من المصابين بمركز الأطراف بمحافظات تعز وعدن ومأرب..مشيراً الى ان المرحلة الثانية ستستهدف 3500 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي للمصابين في تلك المحافظات..مثمناً جهود ودعم المركز المستمر للقطاع الصحي في اليمن.

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