شكرا لقرائتكم خبر عن 419 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39444 حالةً. وذكر الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سجّلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1391 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 306 أشخاص المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 27653 حالةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 419 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.