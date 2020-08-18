شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال الرئيس المالي ورئيس وزرائه عقب انقلاب عسكري والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مصدر عسكري إلى أنه في 4 والنصف مساء بتوقيت مالي اقتحم الجنود مقر الرئيس كيتا ونقلوه مع رئيس الحكومة إلى قاعدة "كاتي" بالقرب من العاصمة باماكو التي انطلق منها التمرد.
وكانت قد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) معارضتها بشكل قاطع لأي تغيير سياسي غير دستوري في مالي.
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