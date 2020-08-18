السودان يعرب عن انفتاحه على اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن السودان يتطلع إلى إبرام اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة الخارجية إن مثل هذا الاتفاق سيكون مبنيا على مصالح السودان وسيفيد الأمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويأتي التقرير بعد أيام من إعلان الإمارات أنها ستطبع العلاقات مع إسرائيل، لتنهي عقودا من العداء الرسمي بين البلدين.

ويعمل السودان، خلال طور إعادة البناء بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي، على تعزيز العلاقات الدولية التي يلطخها تصنيفها كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة.

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