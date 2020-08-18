صاروخ من غزة على إسرائيل بلا إصابات.. ونتنياهو يحذر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سقوط قذيفة صاروخية من غزة بمنطقة عسقلان، قرب القطاع.

وقال الجيش في بيان:"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في منطقة عسقلان فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات.



من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل على أهبة الاستعداد والجهوزية لاحتمال خوض جولة أو جولات قتال في قطاع غزة إذا لزم الأمر.



وقال نتنياهو: "آمل بأننا لن نصل إلى ذلك...لكننا غير مستعدين للقبول باستخدام هذه الوسيلة التي لا مبرر لاستخدامها على الإطلاق".

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث هاتفيًا مع رؤساء سلطات محلية إسرائيلية في غلاف غزة،: "لقد تبنينا سياسة مفادها أن حكم حريق كحكم قذيفة صاروخية".

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وأضاف: "نتحرك منذ 10 أيام متوالية من خلال قيامنا بقصف البنية التحتية لحركة حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية، كما نفرض عقوبات مختلفة في مجالات تعتبرها حركة حماس بالغة الأهمية بالنسبة لها أيضًا".



والإثنين، شنت طائرات إسرائيلية غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان،: "مؤخرا هاجمت طائرات مقاتلة وطائرات تابعة للجيش البنية التحتية تحت الأرض لحركة حماس في قطاع غزة".

ومنذ نحو أسبوع، استأنف بغزة عمليات إطلاق البالونات الحارقة البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة؛ لمطالبة إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر حصار القطاع.

وشنت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع وفرضت إجراءات عقابية بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن البالونات الحارقة تسببت بعدة حرائق جنوبي إسرائيل، من دون وقوع إصابات بشرية.