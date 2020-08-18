انت الان تتابع الصين تشجب التحركات الأمريكية الأخيرة ضد "هواوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هواوي

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن الصين أعربت عن شجبها للتحركات الأمريكية الأخيرة للحد من وصول شركة "هواوي" الصينية إلى الرقائق المتاحة تجاريا، وهي أحدث صفعة في العلاقة المتوترة على نحو متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن التغييرات التي أعلنتها وزارة التجارة الامريكية أمس الاثنين، مبنية على القيود التي كان قد تم الإعلان عنها في أيار/مايو الماضي، حيث أضافت 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة السوداء الاقتصادية، بينما تسعى الولايات المتحدة للحد من اعتماد تقنية الجيل الخامس الخاصة بالشركة.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" الذي يذاع على شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية، إنه لا يريد معدات هواوي في الولايات المتحدة "لأنهم يتجسسون علينا".

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من ناحية أخرى، قال تشاو ليجيان، وهو متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن حكومة الرئيس الصيني شي جينبينج تعارض "تشويه سمعة" الشركات الصينية من أمثال هواوي، وقال إن الولايات المتحدة "تسيء استخدام سلطة الدولة تحت اسم الأمن القومي".

يذكر أن الحكومة الأمريكية أضافت 38 من الشركات الصينية التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تهدد أمنها القومي، كما فرض مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية شروط التراخيص على الشركات التابعة لهواوي عبر 21 دولة، لأي تعاملات تجارية تشمل مفردات تخضع لسلطة مراقبة الصادرات التجارية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها إن الخطوات ذات الأثر الفوري تحول دون محاولات هواوي خداع ضوابط الصادرات الأمريكية للحصول على مكونات إلكترونية مطورة أو منتجة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.