الخارجية السودانية ترد على تصريحات متحدثها: لم نناقش إقامة علاقات مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال

- شريف الجنيدي

ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الخارجية السودانية نفت التصريحات المنسوبة للمتحدث باسمها حيدر بدوي الصادق سعي بلاده لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأفادت قناة "الغد" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الخارجية السودانية لم تناقش إقامة علاقات مع إسرائيل "بأي شكل من الأشكال".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الخارجية السودانية قالت إنه لم يتم تكليف المتحدث بإسم الوزارة الإدلاء بأي تصريحات بشأن السلام مع إسرائيل,

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده "تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربيةط.

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وأضاف المتحدث، في تصريحات للشبكة الإخبارية اليوم، الثلاثاء، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفاً: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثماراً من عقد اتفاق سلام.

من جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "إسرائيل والسودان والمنطقة كلّها سيكسبون من اتفاق سلام، وسيتمكنون من بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وأضاف نتنياهو: "سنعمل كل ما يتطلبه الأمر لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ".