متمردون يعتقلون رئيس مالي والأمم المتحدة تدعو للحفاظ على المؤسسات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن أحد قادة التمرد في مالي، أن عسكريين متمردين اعتقلوا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء، بوبو سيسيه؛ فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جميع الأطراف إلى "المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في البلاد".

وقال مسؤول عسكري في صفوف المتمردين في مالي "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس.

فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.