وفاة جديدة و124 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، عن وفاةٍ جديدة بالإضافة إلى إصابة 124مقدسيًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير.

وقال الجبريني في بيانه، إن "القدس شهدت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء) في مخيم شعفاط ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 19 حالة".

وأوضح الجبريني أن "المدينة شهدت اليوم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1800 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس بعد تسجيل 150 حالة شفاء خلال الأيام الأخيرة".

وقال الجبريني إن هناك "حالات جمهرة عديدة أمام المؤسسات وفي المحلات التجارية ودور العبادة ومناسبات الأفراح (في القدس المحتلة)، دون مراعاة للقواعد الصحية الخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات".

وأوضح أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينيّة، قد أفادت ظهر الثلاثاء، بتسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في تصريح صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (57)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (30)، محافظة رام الله والبيرة (40)، محافظة أريحا والأغوار (44)، محافظة جنين (6)، محافظة طولكرم (11)، قطاع غزة (8)، محافظة القدس (231) بينها 81 في الضواحي".

وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة جنين (2)، مدينة القدس (50)".

وأوضحت أن "نسبة التعافي بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضا في العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة في كل من بيت أولا، ومدينة الخليل، ويطا بمحافظة الخليل.