الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1064 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 1,064 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,417، بعد تعافي 71,971 (160 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 96,093.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 705 حالات، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 13 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 404، منهم 117 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغ حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة حول مُستجدات كورونا.

ويرقد في المشافي 822 مريضًا بكورونا، بينهم 164 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,595 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:09 من مساء اليوم، بلغ 17,989؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 1,660 إصابة، بعد إجراء 26,038 فحصا.

قيود بحلول الأعياد اليهودية

وعلى صلة، قال مُنسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور روني غامزو، في وقت سابق اليوم، إنه قد يوصي لفرض قيود مشددة أكثر على الجمهور تحسبا من انتشار أوسع لفيروس كورونا، بحلول الأعياد اليهودية في شهر تيشري العبري، والتي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلن غمزو عن بدء حملة لإنفاذ القانون ضد التجمهرات في أنحاء إسرائيل، وأنه في هذا الإطار "سنرتقي درجة بالتنسيق مع الشرطة"، وانه "طلبنا أن يحضر يوميا قائد الشرطة في بلدة أو مدينة ونبحث في إنفاذ القانون في مدينته. والجمهور لا ينظر إلى التعليمات بصورة جدية".

وحول احتمال فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية، قال غمزو إنه "ندرك جيدا جميعنا الإشكالية المتعلقة بالتنقل والترفيه والوجبات في الأعياد. وليس ملائما أن نقرر في هذا الأمر الآن. وتفرض الأعياد تحديا آخر إضافة إلى التحديات الموجودة في جهاز التعليم. ونحن ندرك أنه إذا وُجدنا في مستوى انتشار مرتفع للفيروس قبيل الأعياد، فإنه ينبغي التفكير بقيود".