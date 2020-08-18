الحريري يطالب "حزب الله" بتسليم قاتل والده

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

طالب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الثلاثاء، حزب الله تسليم المتهم باغتيال والده للمحكمة الخاصة بلبنان، بعد إدانه العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش.



ووجه رئيس الوزراء اللبناني السابق، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها للمحكمة الخاصة بلبنان وإيمانها بالعدالة.

وتابع الحريري، في تصريحات صحفية عقب جلسة المحاكمة، قائلًا: " حزب الله عرف اليوم أنه مدان بجريمة اغتيال رفيق الحريري".

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وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في وقت سابق الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.