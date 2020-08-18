 البحسني ينعي مدير عام مديرية الريدة وقصيعر العقيد صالح حسن العمقي الذي وافته المنية اليوم 

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مدير عام مديرية الريدة وقصيعر العقيد صالح حسن العمقي، الذي وافته المنية اليوم متأثراً بذبحة صدرية في طريق نقله الى مستشفى الشحر العام تأثر بها وهو يؤدي عمله بتدشين حملة مكافحة الأمراض الناقلة بمنطقة "بدش".



وأعرب المحافظ عن عميق حزنه بوفاة العقيد صالح حسن العمقي، واصفاً رحيله بالخسارة لكادر وطني عمل بإخلاص وكفاءة واقتدار في جميع المناصب الإدارية والأمنية التي تبوأها من خلال إدارته للسلطة المحلية في مديرية الريدة وقصيعر، وقيادته قبل ذلك لإدارات الأمن في مديريات الشحر وغيل باوزير والريدة وقصيعر وغيل بن يمين.

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ورفع المحافظ أصدق التعازي وعظيم المواساة بإسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية الى أسرة وأولاد وذوي الفقيد، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون.