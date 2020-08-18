شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 184 الفا و 709 حالات في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 82 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 6036 حالة بعد تسجيل 82 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء131 الفا و 840 بعد تسجيل 2895 حالة شفاء اليوم أيضا.

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