شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المالي يقبض على الرئيس ورئيس وزرائه والان نبدء بالتفاصيل

ألقى الجيش القبض على الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، حسبما قال ضابط بالجيش يدعى سيدي جاكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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