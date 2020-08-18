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السودان يكشف حقيقة العلاقات مع إسرائيل

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نفت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات المتحدث الرسمي حول العلاقة مع إسرائيل، مؤكدة أن العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الخارجية السودانية، أنه لم يتم تكليف متحدثها للإدلاء بأي تصريحات بخصوص إسرائيل.

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