شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يكشف حقيقة العلاقات مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
نفت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات المتحدث الرسمي حول العلاقة مع إسرائيل، مؤكدة أن العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الخارجية السودانية، أنه لم يتم تكليف متحدثها للإدلاء بأي تصريحات بخصوص إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يكشف حقيقة العلاقات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.