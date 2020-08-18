شكرا لقرائتكم خبر عن 2238 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 2238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وأمس الاثنين عندما تراجع عدد الإصابات بشكل كبير سجلت الوزارة 493 إصابة جديدة بعدما سجلت أكثر من 3000 إصابة في كل من يومي السبت والأحد.

والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع، الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلغ بها يوميا، أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف أبريل نيسان تقريبا.