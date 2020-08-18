شكرا لقرائتكم خبر عن "الحريري" يشكر المملكة لدعمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

- حزب الله عرف اليوم أنه مدان باغتيال والدي وجه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الشكر للمملكة على دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية "اغتيال الحريري " وإيمانها بالعدالة . وأضاف الحريري قائلاً: حزب الله عرف اليوم أنه مدان بجريمة اغتيال رفيق الحريري.

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