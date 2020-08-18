وزير الداخلية الهندي يعود للمستشفى بعد تعافيه من كورونا

مومباي ـ رويترز: دخل وزير الداخلية الهندي أميت شاه المستشفى مرة أخرى أمس بعد شعوره بالتعب وآلام في الجسم، وذلك بعد أربعة أيام من قوله إنه شُفي من مرض كوفيد 19 الذي أصاب أكثر من 2.7 مليون نسمة في الهند. وشاه مساعد مقرب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وهو فعليا الرجل الثاني في مجلس وزرائه. وقال معهد عموم الهند للعلوم الطبية، وهو مستشفى حكومي بالعاصمة نيودلهي، إن وزير الداخلية انتقل إليه. وأضاف المستشفى في بيان “يشعر بالراحة ويواصل عمله من المستشفى”، مضيفا أن أحدث الاختبارات أثبتت خلوه من فيروس كورونا المسبب لكوفيد19.

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