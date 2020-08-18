إصابة وزير الطاقة الروسي بكورونا

موسكو ـ د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا. ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ميشوستين قوله خلال اجتماع حكومي في مدينة بلاجوفيشتشينسك بأقصى شرقي روسيا: “لسوء الحظ، أصيب ألكسندر نوفاك بكورونا. نتمنى له الشفاء العاجل”. وأضاف: “في الواقع، لقد وصل إلى هنا، ثم عاد إلى موسكو دون أن يشارك (في الاجتماع)”.

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