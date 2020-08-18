مصابون شباب «بدون أعراض» ينشرون كورونا . وطفرة فـي الفيروس تجعله أكثر عدوى

تجاوز الإصابات 22 مليونا

■ وفيات وإصابات جديدة فـي السعودية والكويت

■ الإصابات تزداد بالمئات يوميا فـي ليبيا

■الإصابات تصل إلى 36ر3 مليون فـي البرزيل

■ انخفاض حاد فـي الإصابات بفرنسا

■ التشيك تعيد فرض ارتداء الكمامات استعدادا لبدء الدراسة

■ بدء المرحلة الثالثة من اختبار لقاح صيني فـي باكستان

■ الفلبين تعيد فرض إجراءات إغلاق أكثر مرونة

■الهند تسجل أكثر من 55 ألف حالة جديدة

مانيلا ـ عواصم ـ وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من أن تفشي فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتفاقم بشكل متزايد بسبب أشخاص في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر يجهلون أنهم مصابون بالفيروس بسبب عدم ظهور أعراض لديهم أو ظهور أعراض خفيفة. وقال تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مانيلا، إنه بسبب عدم ظهور أعراض على الشباب، أو ظهور أعراض خفيفة لكورونا لديهم، فإنهم ينقلون الفيروس إلى الآخرين عن غير قصد. وقال كاساي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “يزيد هذا من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة المدى والأشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية مكتظة بالسكان والمناطق الريفية المحرومة من الخدمات”. وأضاف: “علينا مضاعفة جهودنا مجددا لمنع الفيروس من الانتقال إلى المجتمعات الضعيفة”. وقالت منظمة الصحة العالمية إن دول آسيا والمحيط الهادئ دخلت “مرحلة جديدة من الوباء”، حيث تتبنى الحكومات خططا واستراتيجيات جديدة تقلل من الاضطرابات واسعة النطاق في حياة الناس والاقتصاد في خضم مواجهة كورونا. من جهة أخرى، قال طبيب أمراض معدية بارز إن فيروس كورونا المستجد شهد تحورا يزداد شيوعا في أوروبا وأميركا الشمالية وأجزاء من آسيا، وإن هذا التحور يجعله أكثر عدوى لكن أقل فتكا. وقال بول تامبيا، وهو استشاري كبير في جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية، إن الدلائل تشير إلى أن انتشار طفرة (دي614جي) في أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدلات الوفاة، مما يوحي بأن هذا التحور أقل فتكا. وأضاف في حديث لرويترز “ربما كان وجود فيروس أكثر عدوى لكن أقل فتكا شيئا جيدا.” وقال إن أغلب الفيروسات تصبح في العادة أقل فتكا لدى تحورها. ومضى قائلا “من مصلحة الفيروس أن يُعدي المزيد من الناس لا أن يقتلهم، لأن الفيروس يعتمد على العائل في حصوله على الغذاء والمأوى”.

وقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 22 مليونا. حيث أظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات بلغ 22 مليونا و 97 ألفا و297 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،و 1409 إصابات جديدة. كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و643 إصابة جديدة بالفيروس. وفي اليمن، ارتفعت الحالات المصابة بالفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى 1882 حالة، بعد تسجيل 13 حالة إصابة جديدة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 180133 حالة في جميع أنحاء العراق. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 115 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة. وفي ليبيا، حذر مسعفون ومسؤولون يعملون في نظام صحي متداع جراء انقسامات وحرب تشهدها ليبيا منذ سنوات من أن الجائحة يمكن أن تخرج عن سيطرتهم. مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا التي وصلت في المجمل إلى ما يقارب 8200 شخص، بما في ذلك أكثر من 150 وفاة. من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة. دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 36ر3 مليون حالة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. بينما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 654 إلى 169350 حالة بينما بلغ مجمل الإصابات خمسة ملايين و382125 بزيادة 41893 حالة عن الإحصاء السابق. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 1833 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي فرنسا تم الإعلان عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في انخفاض حاد عن عدد الحالات الذي تجاوز 3000 لكل في اليومين السابقين. في السياق، قالت جمهورية التشيك إنها ستعيد فرض ارتداء الكمامات اعتبارا من سبتمبر للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إجازة الصيف. على صعيد آخر، قال مسؤولون إن السلطات الباكستانية وافقت على إطلاق المرحلة الثالثة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا، طورته معاهد صينية. وفي الفلبين، قال الرئيس رودريجو دوتيرتي، إن عاصمة بلاده ستعود إلى فرض إجراءات إغلاق أكثر مرونة اليوم الأربعاء، حيث تسعى الحكومة إلى دعم اقتصاد الفلبين بينما تعمل على الحد من الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 55 ألفا و 79 حالة إصابة جديدة بالفيروس.