رئيسة وزراء فنلندا تعزل نفسها

هلسنكي ـ د ب أ: قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها سوف تخضع لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وسوف تعمل عن بعد، وذلك بعد ظهور أعراض تنفسية خفيفة عليها. وأعلنت رئيسة الوزراء “34 عاما” ذلك عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي. وفي أبريل، وضعت مارين نفسها قيد الحجر الصحي الذاتي لفترة وجيزة بعد اكتشاف أن موظفا في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس. وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها، وعدم إصابة الموظف.

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