معقمات وهمية بفيتنام

هانوي ـ د ب أ: أعلنت القنصلية الأميركية في فيتنام أن أكثر من 7 آلاف مواطن أميركي تعرضوا للاحتيال على أيدي مجموعة من المحتالين الفيتناميين في إطار مخطط احتيال تركز على بيع معقمات لليدين، حيث دفع متسوقون عبر الإنترنت ما مجموعه نحو مليون دولار دون أن يحصلوا على المنتجات التي دفعوا أثمانها. ورصد المحققون الأميركيون ما يقرب من 40 ألف عملية شراء بقيمة إجمالية نحو 975 ألف دولار، وفقا لتقارير إخبارية.

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