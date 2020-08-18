درجال يستقبل عدداً من الشباب الفائزين بالجوائز في مهرجان كوفيد 19 للأفلام

وقال الوزير درجال في مستهل حديثه مع هؤلاء الشباب: "عليكم المطالبة بحقوقكم وتحقيق طموحاتكم وكل ما ترغبون به بشكل منظم و واعي وعبروا عنها بشكل حضاري لكي تنالوها مثلما ينبغي".

وأضاف "سأترك الكلام لكم لرغبتي في سماعكم ومعرفة ما تفكرون به كونكم تمثلون عينة نخبوية تمثل شباب اليوم، ويمكن من خلالكم إعادة الكثير من زملائكم واخوانكم الذين ذهبوا في طريق خاطىء من خلالكم، إذ تقع عليكم مسؤولية كبيرة في الإصلاح الذي نرنو الى حدوثه بـ وعي ومسؤولية".



وأكدالوزير ان "الوزارة أمامها عمل كبير مطلوب تنفيذه خلال مدة قصيرة وهذا بحد ذاته يُعد تحدياً لنا، لا سيما اننا نرغب في التواصل مع أكثر عدد ممكن من شريحة الشباب في محافظات العراق كافة، ولدينا منتديات شبابية لكنها غير مستثمرة بشكل صحيح والفئة المستهدفة بعيدة عنها".

واشار إلى "سعي الوزارة ومخاطبتها الجهات المسؤولة وذات العلاقة من أجل إعادة مديريات الشباب والرياضة إلى الوزارة، وهي خطوة ليست سهلة، كونها تحتاج الى قانون يتم تشريعه في البرلمان العراقي، حينذاك ستاخذ دورها الحقيقي، لأننا نعمل على تأسيس مراكز موهبة ثقافية وعلمية وفنية، جنباً الى جنب مع الرياضية الموجودة حالياً".



فيما عبر الشباب الفائزين بجوائز المهرجان عن سعادتهم بهذا اللقاء والاهتمام من قبل الوزير ، كونها المرة الاولى التي يشعرون فيها بـ أهمية ما يقدموه وقيمتهم في المجتمع كشباب موهوبين، كما اكدوا على ان وجودهم في حضرة وزير الشباب والرياضة وحفاوة الاستقبال التي شاهدوها تُعد دافعاً معنوياً لهم لتقديم الافضل على الرغم من وجود التحديات على أرض الواقع، واشاروا ضمن حديثهم إلى عدم وجود رعاية ودعم للشباب في المنتديات المعنية بهذا الشأن لذلك فإن كثير من المواهب لم تأخذ حقهما كما يجب.

وقدم الشباب شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير ووزارة الشباب والرياضة لإحتضان موهبتهم ودعمهم، في الوقت الذي يجب ان تكون مسؤولة عنه وزارات اخرى، وطالبوا بضرورة عودة المنتديات الى الوزارة مع الاخذ بالحسبان توفير وسائل لـ جذب الشباب، وتعيين الأشخاص أصحاب الاختصاص فيها.