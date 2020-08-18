سقوط صاروخين ضمن محيط مطار بغداد الدولي

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صاروخين ضمن محيط مطار بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "صاروخين سقطا، اليوم، ضمن محيط مطار بغداد الدولي غرب العاصمة". واضاف انه "لم يتم معرفة لغاية الان حجم الخسائر".

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