رسمياً.. الشرطة يتعاقد مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو

وذكر النادي في بيان مقتضب ان "مدرب اللياقة الاسباني، غونزالو رودريغيز، وقع عقده بشكل رسمي للانضمام الى الجهاز التدريبي لكرة الشرطة حتى نهاية الموسم".

يذكر ان غونزالو ابدى سعادته في العمل مع الشرطة خاصة وانه سبق له وان عمل مع المدرب عبد الغني شهد وعدد من لاعبي الفريق مع المنتخب الأولمبي العراقي.



ونجح الشرطة في حسم المفاوضات والتعاقد مع غونزالو، بعدما كان القوة الجوية، قاب قوسين او ادنى من التعاقد معه.