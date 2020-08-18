رياضة 2020-08-18 | 18:41 1,779 مشاهدة وصل قبل قليل، الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، إلى إقليم كتالونيا الإسباني، من أجل التوقيع على عقود تولي تدريب فريق برشلونة



إدارة برشلونة استقرت على تعيين كومان خلفًا لـ سيتين، حيث تم التوصل لاتفاق مع المدرب الهولندي، ولكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي. برشلونة تلقى خسارة فادحة بنتيجة 8-2 على يد بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، ليودع المسابقة القارية بنتيجة تاريخية؛ ليُقرر ويتم توجيه الشكر لـ كيكي سيتين حيث تمت إقالته بعد 7 أشهر داخل "كامب نو".إدارة برشلونة استقرت على تعيين كومان خلفًا لـ سيتين، حيث تم التوصل لاتفاق مع المدرب الهولندي، ولكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرسمي خلال ساعات.. كومان في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.