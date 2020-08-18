صالح: رواتب الموظفين حق دستوري ويجب أن لا تكون اسيرة للصراعات

وقال صالح في تصريح لوسائل اعلام كردية، إن "الاتفاق (بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان) مهم جدا نحو حل المشاكل بين الطرفين وهو مؤقت حتى اقرار الموازنة الاتحادية".

وأضاف أن "رواتب الموظفين حق دستوري ومشروع ويجب ان لا تكون اسيرة للصراعات السياسية والمصالح الذاتية"، مشدداً بالقول "يجب ان نتوصل بسرعة لاتفاق نهائي وطويل الامد".