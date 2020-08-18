صالح: رواتب الموظفين حق دستوري ويجب أن لا تكون اسيرة للصراعات

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، أن رواتب الموظفين حق دستوري ويجب أن لا تكون اسيرة للصراعات السياسية.
وأضاف أن "رواتب الموظفين حق دستوري ومشروع ويجب ان لا تكون اسيرة للصراعات السياسية والمصالح الذاتية"، مشدداً بالقول "يجب ان نتوصل بسرعة لاتفاق نهائي وطويل الامد".
واعلنت حكومة اقليم كردستان، قبل ايام، ان بغداد قررت إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى الإقليم.
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