صاروخ على المجمع الرئاسي بكابول.. ونجاة الرئيس

أصيب 6 من أفراد حرس الشرف التابع للرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، عندما سقط صاروخ على المجمع الرئاسي في كابول.



وسقط الصاروخ إثر إطلاق وابل من الصواريخ على وسط كابول فيما كان مسؤولون يجتمعون في العاصمة لإحياء عيد استقلال أفغانستان الأول بعد المئة.

وكان غني قد أنهى إلقاء كلمته أمام قصر آرغ الشهير بمناسبة الذكرى، عندما سقط صاروخ في المجمع المترامي ما أدى إلى إصابة 6 من أفراد الحرس الرئاسي، بحسب ما ذكر مسؤولان من القصر.

وكان الرئيس قد انتهى من الفعاليات الاحتفالية ولم يصب بأذى جراء الصاروخ.

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ولم تعلق وزارة الداخلية على الفور على الحادثة، لكن المتحدث طارق عريان قال في وقت سابق إن 14 صاروخا أطلقت من عربتين في العاصمة، أصابت معظمها منازل مدنيين.

وقال عريان "مع الأسف، أصيب عشرة مدنيين بجروح بينهم أربعة أطفال وامرأة" مضيفا أنه تم توقيف شخصين يشتبه بهما.

ويقع قصر آرغ في المنطقة البالغة التحصين في العاصمة والتي تضم أيضا العديد من السفارات، وسُمعت صافرات "الإنذار من قصف" من السفارة الأمريكية.

ودان الموفد الأمريكي إلى كابول روس ويلسون "العمل الإرهابي الجبان".