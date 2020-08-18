عضو بهيئة كبار العلماء في الأزهر يرفض فتوى مفتي القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن استغرابه للفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل.



و رفض الدكتور عباس شومان تحميل الشريعة ما لا تحتمله .. وقال :" أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية و لا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغا للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله اعتمادا على موقف سياسي اتخذته دولته .. و ليس دفاعا عن الإمارات و لا تدخلا في مواقفها السياسية التي يقدرها قادتها فإن الفتوى الصادرة .. انتقائية و غير معتبرة شرعا ".

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ولفت إلى أن تركيا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ عام 1949 و كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل وهذه العلاقات مستمرة حتى وقتنا هذا ووصلت إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وهو أبعد من التطبيع بكثير و مع ذلك لم نسمع عن فتوى فلسطينية تحرم صلاة الأتراك في المسجد الأقصى و لانريد أن نسمع كما أن قطر ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل و لم نسمع بتحريم صلاة القطريين في الأقصى و لا نريد أن نسمع.

و قال الدكتور عباس شومان إن الفتوى تتعارض مع الضغط القوي من القيادات في فلسطين لإصدار فتاوى تطالب المسلمين كافة بزيارة الأقصي والصلاة فيه.

وأضاف:" في حدود علمي لم يصدر في تاريخنا الإسلامي عن السلف أو الخلف فتوى تمنع شخصا أو جماعة من الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين ".