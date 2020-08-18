السعودية: حكم محكمة "اغتيال الحريري" ظهور للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

علّقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بشأن قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن“المملكة تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء“ .. وفق “إرم نيوز“.

وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إلى أن“حكومة المملكة العربية السعودية ترى في الحكم القضائي ظهورًا للحقيقة، وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين، وضبطهم، ومعاقبتهم“.

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وأضافت أن“حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة، ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية، لهذا الحزب، الذي يعد أداة للنظام الإيراني، وثبت ضلوعه في عمليات تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيرًا على أمن واستقرار لبنان“.

وأعربت الوزارة عن ”تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء“، مؤكدة أن“الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقرارًا في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمنًا يبدد الإرهاب“.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أدان قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المتهم الرئيس بتفجير العام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وقال القاضي ديفيد ري، وهو يتلو ملخصًا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش (عضو في حزب الله) أُدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي، فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، كما برأت 3 من المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري