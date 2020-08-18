الخارجية الإسرائيلية: نتطلع إلى إتفاق سلام مع الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، إن إعلان المتحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل يعكس التغيير الجذري الذي يشهده الشرق الأوسط هذه الأيام عموما والسودان خصوصا، بعد 35 عاما على مؤتمر الخرطوم الذي دعا فيه السودان إلى رفض الإعتراف والمصالحة مع دولة إسرائيل.



وقال، أحيي كل خطوة تدفع قدما عملية تطبيع، سلام، اتفاقات والاعتراف المتبادل بين الدول. سنواصل في الفترة القريبة بحث إمكانيات تحسين العلاقات، حتى بلوغها التوقيع على اتفاقية سلام تحترم مصالح كل من البلدين".

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وتعقيبا على إعلان المتحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف وزارة الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل: "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع ان تبني معا مستقبلا افضل لجميع شعوب المنطقة. سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

وكان قد التقى رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان