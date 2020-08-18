شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد / أرباح حيث اتفقت شرطة أبوظبي مع خمسة بنوك على تقسيط المخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.



Advertisements

وتم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان "بطاقة مغطاة صادرة من البنوك الخمسة وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الامارات الاسلامي والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.